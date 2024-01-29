Стало известно о возможном увольнении Залужного

Бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил, что президент страны Владимир Зеленский, предположительно, уволил главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Береза утверждает, что информацию о том, что Зеленский снял с должности Залужного, подтвердили.

Экс-депутат Рады отметил, что об этой ситуации рассказали два источника.

До этого политолог Дмитрий Журавлев заявил, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский может сменить Валерия Залужного на посту главкома украинской армии.

26 января сообщалось, что конфликт между Зеленским и Залужным мог возникнуть из-за появления у главкома ВСУ политических амбиций.

До этого стало известно, что советники Залужного изучают возможность его выдвижения в президенты.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная критикой Залужного, предположила, что в случае его отставки пост главкома могут занять Кирилл Буданов, заместитель Залужного Евгений Мойсюк, либо Александр Сырский.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ назвал причину желания Зеленского сменить главкома ВСУ.