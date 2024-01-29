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Премьер-министр Грузии ушел в отставку

Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что уходит в отставку

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РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает занимаемую должность. Об этом он сообщил на брифинге в аппарате правительства, сообщает телеканал Imedi.

«Дорогие друзья, я хочу проинформировать общественность о решении, которое мы обсуждали с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра», — заявил Гарибашвили.

До этого телеканал Imedi сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе поменяются должностями 1 февраля на съезде партии.

«На пост премьер-министра будет номинирован исполняющий обязанности председателя партии Ираклий Кобахидзе, а пост председателя партии займет исполняющий обязанности премьер-министра Ираклий Гарибашвили», – говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что Кобахидзе также займет пост политического секретаря «Грузинской мечты».

Ранее президент Грузии заявила, что не собирается в отставку.

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