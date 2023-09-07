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Президент Грузии заявила, что не собирается в отставку

Президент Грузии Зурабишвили: всем следует перестать мечтать о моей отставке

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imago images/SKATA via Reuters Connect

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении, что не уходит в отставку и продолжит совершать визиты в европейские страны, несмотря на инициативу правящей партии страны о ее импичменте по причине несогласованных поездок в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я никуда не ухожу, думаю, всем следует перестать мечтать о моей отставке. Я здесь, где я есть, но я поеду везде, куда надо, потому что это моя высшая конституционная обязанность», — сказала она.

Грузинскому президенту Саломе Зурабишвили грозит импичмент из-за европейского турне, в которое она отправилась без разрешения правительства. Правящая партия «Грузинская мечта» намерена собрать подписи, необходимые для обращения в конституционный суд. Премьер Ираклий Гарибашвили поддержал это решение и подчеркнул, что Зурабишвили лишилась доверия. «Газета.Ru» рассказывает, что будет дальше.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.

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