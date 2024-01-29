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Зеленский порассуждал о том, как избежать третьей мировой войны

Зеленский: чтобы не было третьей мировой войны, необходимо помогать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остановить конфликт на Украине и не допустить третьей мировой войны можно, помогая Киеву. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, выдержки приводит офис президента Украины.

«Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, третьей мировой войны», — заявил он.

Он отметил, что для того, чтобы война не пришла в другие страны, необходимо помогать Киеву.

«Очень важно, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. В ином случае эта война придет в другие страны», — отметил он.

Также Зеленский заявил в интервью, что разочарован тем, что Германия продолжала сотрудничать с Россией с 2014 года. Он отметил, что не понимает, почему Германия продолжала сотрудничать в экономическом плане с Российской Федерацией такое долгое время, несмотря на присоединение Крыма и конфликт в Донбассе. Кроме того, он заявил, что если Дональд Трамп снова станет американским президентом и добьется мира на Украине за 24 часа, то он будет счастлив.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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