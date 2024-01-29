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Политолог допустил удар США по нефтеперерабатывающим комплексам Ирана

Политолог Светов: США ответят Ирану ударом по нефтеперерабатывающим комплексам

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Hussein Malla/AP

В ответ на атаку своей базы в Иордании США могут ударить по объектам в Иране, в том числе по нефтеперерабатывающим комплексам, считает политолог, журналист Юрий Светов. Такое развитие событий он в беседе с телеканалом «360» оценил как «вполне возможную ситуацию».

«В конгрессе Соединенных Штатов давно призывают — есть такие горячие головы — нанести удар по нефтеперерабатывающим комплексам Ирана, по местам размещения их ракет, и это вполне возможная ситуация, что такое могут сделать», — заявил эксперт.

Если США пойдут на такие удары, то это приведет к более серьезной ответной реакции, считает Светов. Однако президент США Джо Байден, по его словам, находится под давлением – его обвиняют в безволии и неготовности реагировать на атаки.

«Все время происходит эскалация, то вот эти атаки хуситов на корабли, и в какой-то мере они становятся удачными, то удары по американским военным базам идут, то есть обстановка тревожная. И все зависит от того, на что решится Байден», — объяснил политолог.

Напомним, жертвами удара по базе США в Иордании, нанесенного в ночь на 28 января, стали трое военных, еще 25 получили ранения. Джо Байден заявил, что нападение было осуществлено радикальными группировками боевиков, поддерживаемыми Ираном, действующими в Сирии и Ираке. СМИ писали, что после атаки в США начали рассматривать варианты ответа, в том числе — с помощью тайной операции против Ирана.

Ранее эксперты оценили вероятность полномасштабной войны США и Ирана.

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