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Рейтинг партии Сары Вагенкнехт составил 7% сразу после создания

Tagesspiegel: рейтинг партии Сары Вагенкнехт составил 7% сразу после создания

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Liesa Johannssen/Reuters

Рейтинг немецкой левой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), которая только в субботу, 27 января, провела учредительный съезд, составил 7%. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel со ссылкой на результаты опроса.

Издание отмечает, что если бы выборы в бундестаг состоялись сейчас, BSW прошла бы в парламент.

По информации газеты, на данный момент в рейтинге популярности германских партий лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). За него высказался 31% респондентов (плюс 1% по сравнению с предыдущим опросом). Второе место с 21% занимает «Альтернатива для Германии» (АдГ) (минус 1%).

Состоящая в правящей коалиции Социал-демократическая партия Германии и «зеленые» получили соответственно 14% (плюс 1%) и 13% голосов, а их партнеры по правительству Свободная демократическая партия – 4% (минус 1%).

Отмечается, что пария BSW в своей предвыборной программе называет боевые действия на Украине «кровавой опосредованной войной между США и Россией». Члены партии убеждены, что только отказ от поддержки Киева может склонить Москву к мирным переговорам.

Ранее партия Сары Вагенкнехт выступила против вступления Украины в ЕС.

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