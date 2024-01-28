В США указали на проблемы в правящей коалиции канцлера Шольца

Правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца остается под давлением на фоне широко распространенного разочарования действиями правительства среди населения. Об этом пишет Bloomberg, комментируя опрос Insa, показавший рост рейтинга партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», которая обгоняет по популярности Свободную демократическую партию.

«Политический ландшафт Германии находится в смятении на фоне широко распространенного разочарования коалицией Шольца. Слабеющая экономика усиливает напряженность и открывает возможности для новых партий заручиться поддержкой», — говорится в тексте.

21 января опрос социологического института IN показал, что рейтинг популярности входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — партии Олафа Шольца — упал до самого низкого уровня за последние четыре года. В данный момент за СДПГ готовы проголосовать только 13% граждан Германии.

В начале месяца были опубликованы результаты исследования института INSA, согласно которым 64,3% немцев хотели бы смены канцлера, причем в качестве наиболее предпочтительного кандидата на место Шольца они называли министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

Ранее в Германии нашли возможную замену Шольцу.