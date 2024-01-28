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В Германии призвали союзников делать больше для Украины

Глава Минфина ФРГ Линднер призвал Европу к большей поддержке Украины

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Global Look Press

Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал европейских партнеров Берлина к большей поддержке Украины. С соответствующим заявлением он выступил на Европейской партийной конференции либералов, его слова передает ntv.

По его словам, Германия вносит свой вклад и, если потребуется, «мобилизуется еще больше», однако для Берлина неприемлемо делать больше, чтобы другие продолжали делать слишком мало.

Линднер подчеркнул, что Европа – это сообщество ценностей, что «тоже должно проявляться в это время». Он также напомнил, что ФРГ оказывает половину от общеевропейской помощи Киеву.

«Мы не отступим от наших обязательств», – подчеркнул министр финансов Германии.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия должна продолжить поддержку Украины. По его словам, Киеву требуется помощь вне зависимости от бюджетных проблем Берлина.

Он добавил, что немецкая сторона испытывает серьезную нагрузку, в частности, из-за приема тысяч украинских беженцев. Шольц подчеркнул, что все равно считает решение по мигрантам верным.

Ранее в США назвали последствия помощи Украине.

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