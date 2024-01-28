Размер текста
А
А
А

В США назвали последствия помощи Украине

Экс-разведчик Шаффер: военных запасов США хватит лишь на месяц в случае войны

close
100%
Shannon Stapleton/Reuters

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер назвал последствия помощи Украине. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Шаффер считает, что активные поставки вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ) привели к тому, что у США хватит собственных запасов только на один месяц полномасштабного военного конфликта.

Экс-разведчик добавил, что Вашингтон не успевает восполнять арсеналы для собственных нужд.

До этого стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен предложил греческим властям передать или продать Украине свои вооружения, а в обмен Вашингтон рассмотрит возможность выделения $200 млн в качестве дополнительной помощи Афинам.

В письме Блинкен сообщил премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, что дипломатическое ведомство США одобрило гипотетическое заключение сделки с Грецией по вопросу продажи самолетов F-35. Более того, оно не возражает против возможной передачи Афинам боевой техники, общая стоимость которой составляет $8,9 млрд.

При этом госсекретарь подчеркнул, что американское руководство все еще заинтересовано в оборонном потенциале Греции. В частности, речь идет о ее способности оказать помощь Киеву.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами