В США назвали последствия помощи Украине

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер назвал последствия помощи Украине. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Шаффер считает, что активные поставки вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ) привели к тому, что у США хватит собственных запасов только на один месяц полномасштабного военного конфликта.

Экс-разведчик добавил, что Вашингтон не успевает восполнять арсеналы для собственных нужд.

До этого стало известно, что государственный секретарь США Энтони Блинкен предложил греческим властям передать или продать Украине свои вооружения, а в обмен Вашингтон рассмотрит возможность выделения $200 млн в качестве дополнительной помощи Афинам.

В письме Блинкен сообщил премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису, что дипломатическое ведомство США одобрило гипотетическое заключение сделки с Грецией по вопросу продажи самолетов F-35. Более того, оно не возражает против возможной передачи Афинам боевой техники, общая стоимость которой составляет $8,9 млрд.

При этом госсекретарь подчеркнул, что американское руководство все еще заинтересовано в оборонном потенциале Греции. В частности, речь идет о ее способности оказать помощь Киеву.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.