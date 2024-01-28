Байден назвал Трампа «действующим президентом»

Президент США Джо Байден во время ужина демократической партии в Южной Каролине оговорился, назвав бывшего главу государства Дональда Трампа действующим президентом. Об этом сообщает телеканал C-Span.

По словам Байдена, вскоре население Соединенных Штатов увидит настоящие доказательства того, что к потребителям вернулась настоящая уверенность в экономике.

«Знаете, кто еще это увидит? Дональд Трамп. Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи», — поделился Байден.

До этого Байден говорил, что его предшественник Дональд Трамп не может отличить свою соперницу, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли, от Нэнси Пелоси, экс-спикера палаты представителей конгресса США.

Президент США утверждает, что Трамп стал вторым после Герберта Гувера (1929-1933) президентом, который оставил после себя меньше рабочих мест, чем было в стране до его вступления в должность.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.