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Немецкая партия Сары Вагенкнехт выступила против вступления Украины в ЕС

ТАСС: партия Вагенкнехт выступила против расширения ЕС за счет принятия Украины

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Liesa Johannssen/Reuters

Немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) утвердила программу на выборы в Европарламент. Согласно документу, BSW выступает резко против расширения ЕС за счет принятия Украины, сообщает ТАСС.

В сообщении говорится, что предвыборная программа была утверждена членами партии единогласно. Помимо Украины, однопартийцы Вагенкнехт отказали Молдавии и Грузии в переговорах о приеме в объединение.

В своей программе BSW называет боевые действия на Украине «кровавой опосредованной войной между Соединенными Штатами и Россией». Члены партии убеждены, что только отказ от помощи Киеву может склонить Москву к мирным переговорам.

«Мы хотим возобновить поставки нефти и газа из России и заключить долгосрочные контракты в энергетической сфере. Экономические санкции ЕС едва ли затронули Россию, <...> но причинили серьезный вред европейской экономике», — говорится в предвыборной программе партии.

До этого в Бундесвере заявили о нехватке оружия из-за помощи Украине.

Ранее в Британии испугались победы правых на выборах в Европарламент.

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