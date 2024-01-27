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В КНР назвали главную проблему в отношениях с США

Ван И: «независимость Тайваня» стала главным вызовом для отношений Китая и США

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Global Look Press

Вопрос «независимости Тайваня» стал главным вызовом для развития отношений между КНР и Соединенными Штатами. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече в Бангкоке с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщает ТАСС.

«Так называемая проблема независимости Тайваня представляет из себя крупнейший вызов для китайско-американских отношений», – сказал Ван И.

Он добавил, что данная проблема несет большой риск для мира и стабильности в Тайваньском проливе.

По мнению Вана, Вашингтон должен придерживаться принципа «одного Китая» и текста двусторонних соглашений. Также министр призвал США выполнять обещание не поддерживать сепаратистские настроения на Тайване.

«Тайваньский вопрос — это внутреннее дело Китая. Региональные выборы на острове не могут изменить факт того, что Тайвань — это часть КНР», – резюмировал Ван И.

На днях два конгрессмена из США прибыли в Тайбэй, чтобы выразить поддержку Тайваню.

Ранее Пекин потребовал от США прекратить поддерживать Тайвань.

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