В посольстве РФ упрекнули США за переписывание фактов Второй мировой войны

США пытаются переписать историю и сделать так, чтобы общественность забыла о подвиге 27 млн советских граждан во время Второй мировой войны, в том числе по спасению евреев. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне, передает РИА Новости.

26 января Госдепартамент США в канун годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим) в Польше опубликовал доклад, в котором суммировал обвинения в антисемитизме в отношении Российской империи, СССР и современной России.

В посольстве РФ заявили, что Соединенные Штаты продолжают одиозную линию по преданию забвению борьбу советских граждан против фашистской Германии и пытаются задеть священную для российского народа память о войне. В дипмиссии посчитали это особенно циничным в преддверии 80-летия снятия блокады Ленинграда и 79-й годовщины освобождения советскими солдатами узников концлагеря «Аушвиц».

В российском посольстве потребовали от властей США внимательно изучать, а не манипулировать историческими фактами в угоду своим целям, а также обратить внимание на собственные проблемы в ситуации с противодействием антисемитизму.

Ранее в США сообщили о росте антисемитизма в стране.