Сохранение памяти о событиях времен Великой Отечественной войны и подвигах советских солдат является важной задачей, так как сегодня нацизм вновь начинает «поднимать голову». Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, обратившийся к гражданам страны в связи с 80-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда.

Законодатель отметил, что блокада Ленинграда является одним из самых трагичных периодов в истории страны. При этом она же считается величайшим примером стойкости и силы духа российского народа.

«Благодаря мужеству и героизму советских солдат и офицеров, самоотверженности тружеников тыла Ленинград был освобожден от блокады, а фашистская Германия — разгромлена. Необходимо помнить об этом и передавать будущим поколениям правду о подвиге нашего народа», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что в настоящее время это особенно важно, поскольку распространение нацизма в странах мира, о чем свидетельствуют итоги декабрьской Генеральной ассамблеи ООН.

В частности, речь идет об отказе 49 государств проголосовать за принятие резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Володин подчеркнул, что в первую очередь против высказались страны — члены НАТО и Украина.

По словам спикера ГД, фашистская идеология постепенно становится нормой для западных политиков. Это относится к американскому президенту Джо Байдену, канцлеру Германии Олафу Шольцу, премьер-министру Великобритании Риши Сунаку и другим, написал Володин.

Как отметил законодатель, перечисленные государственные деятели не просто оправдывают преступления действующих украинских властей, а выступают спонсорами террористической деятельности президента Украины Владимира Зеленского и его приближенных, пояснил Володин.

«Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне. Важно сделать все, чтобы этого не произошло», — добавил парламентарий.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о реабилитации нацизма в ряде европейских партий.