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На Украине признали, что не могут запретить доступ к контенту из России

Депутат Рады Федина: Украина не может запретить доступ к контенту из России

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Depositphotos

Власти Украины чисто технически не в состоянии перекрыть доступ к российскому контенту в интернете. Об этом заявила депутат Верховной рады София Федина в YouTube-канале Newsroom.

По ее словам граждане, в основном молодежь, движимые чувством протеста, включают VPN или заходят в зарубежные социальные сети и смотрят то, что хотят. Во Львове несколько девушек пользовались запрещенной на Украине соцсетью «ВКонтакте».

Ограничения, а потом и запреты на информацию из России, в том числе литературу и кинофильмы, вводились на Украине в течение многих лет. Еще 2017 года в стране начал действовать запрет на ресурсы сервисов «Мэйл.ру» и социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Осенью прошлого года на Украине запретили трансляцию 22 видеосервисов, при помощи которых можно было смотреть российские телеканалы и фильмы. Несмотря на это, в декабре 2023 года минкультуры признало, что в республике продолжают смотреть российский контент, в частности, сериал «Слово пацана».

В конце марта на Украине вступил в силу закон «О медиа», в том числе запрещающий все телеканалы и другие медиаресурсы России.

Ранее доступ к 73 аккаунтам российских СМИ и политических деятелей ограничили на YouTube.

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