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В России отреагировали на одобрение Эрдоганом членства Швеции в НАТО

Сенатор Климов: Эрдоган получил желаемое от США в обмен на пропуск Швеции в НАТО

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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение утвердить членство Швеции в НАТО, получив все нужные ему уступки со стороны США для реализации национальных интересов, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, слова которого передают «Известия».

«Эрдоган использовал эту возможность для того, чтобы как можно больше выжить из США разного рода уступок в адрес Турции. Для этого он использовал и парламентские инструменты, и переговорный процесс по линии правительства. Эрдоган продолжает делать все, чтобы реализовывать национальные интересы Турции», — сказал Климов.

25 января Эрдоган официально утвердил ратификацию Анкарой членства Швеции в НАТО.

В этот же день бывший разведчик ВС США Скотт Риттер ответил на слова госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО.

До этого премьер Швеции Ульф Кристерссон сообщил о готовности встретиться с главой венгерского кабмина Виктором Орбаном для обсуждения заявки Швеции в НАТО.

Ранее в МИД РФ усомнились в способности США убедить Турцию изменить позицию по Черному морю.

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