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Участки для выборов президента РФ откроют также в недружественных странах

Захарова: участки на выборах президента РФ откроют в недружественных странах

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных», — заявила она.

По ее словам, приблизительно на выборах будут открыты 300 участков за границей.

Также она заявила, что Москва принимает меры по обеспечению безопасности избирательных участков, членов избирательных участков и голосующих.

Ранее ЦИК РФ Павел Андреев заявил, что количество участков для голосования на выборах президента РФ за рубежом будет меньше, чем на прошлых выборах в 2018 году. Как рассказал Андреев, в 2018 году за рубежом было образовано 394 участка. По его мнению, подобного количества в этом году не будет.

До этого на заседании ЦИК Андреев сообщил, что время начала и окончания голосования на выборах президента РФ в других странах, а также его продолжительность могут быть изменены, если проведение голосования может представлять угрозу для жизни или здоровья российских граждан.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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