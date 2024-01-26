Участки для выборов президента РФ откроют также в недружественных странах

Участки на выборах президента России будут открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в недружественных», — заявила она.

По ее словам, приблизительно на выборах будут открыты 300 участков за границей.

Также она заявила, что Москва принимает меры по обеспечению безопасности избирательных участков, членов избирательных участков и голосующих.

Ранее ЦИК РФ Павел Андреев заявил, что количество участков для голосования на выборах президента РФ за рубежом будет меньше, чем на прошлых выборах в 2018 году. Как рассказал Андреев, в 2018 году за рубежом было образовано 394 участка. По его мнению, подобного количества в этом году не будет.

До этого на заседании ЦИК Андреев сообщил, что время начала и окончания голосования на выборах президента РФ в других странах, а также его продолжительность могут быть изменены, если проведение голосования может представлять угрозу для жизни или здоровья российских граждан.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.