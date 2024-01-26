На Украине изучают возможность выдвижения Залужного на пост президента

Советники главкома ВСУ Валерия Залужного в Генштабе изучают возможность его выдвижения на пост президента Украины. Об этом сказано в книге «The Showman» журналиста Time Саймона Шустера о конфликте на Украине.

«Залужный не принял окончательного решения относительно своего будущего в политике. Но группа его советников в генеральном штабе занялась изучением того, что потребуется от него для запуска политической партии или проведения кампании за пост президента», — говорится в книге.

Журналист заявил, что представительница главкома украинской армии Людмила Долгоновская считает, что Залужному будет просто стать президентом с правильными командой и программой.

26 января депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная критикой Залужного, предположила, что его пост в случае отставки главкома могут занять начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов, заместитель Залужного Евгений Мойсюк, либо командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский.

20 января украинский политик Георгий Тука заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решил уволить Валерия Залужного.

Ранее была названа возможная замена Залужного.