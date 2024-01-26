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Лидеры ЕС могут на следующей неделе согласовать выделение Украине €50 млрд

Bloomberg: ЕС может на следующей неделе согласовать выделение Киеву €50 млрд

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Лидеры стран Евросоюза могут на следующей неделе согласовать выделение Киеву помощи в размере €50 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

Агентство сообщает, что латвийский президент заявил о том, что выделение средств будет основано либо на договоренности всех 27 государств альянса, либо на «ином механизме». Ринкевичс отметил, что Украина должна получить эти деньги, а также выразил надежду на достижение компромисса со странами ЕС. По его словам, средства могут выделяться частями.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях пообещал отправить на Украину снаряды на общую сумму $1,2 млрд, однако военно-промышленный комплекс (ВПК) стран — членов организации не способен единоразово произвести такой объем боеприпасов.

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил от Вашингтона «все гарантии поддержки», в том числе по вопросу изъятия замороженных активов Российской Федерации для помощи Украине.

26 января газета Politico писала, что некоторые страны ЕС опасаются последствий лишения Венгрии права голоса.

Ранее сообщалось, что представители Демократической и Республиканской партий в конгрессе США почти достигли соглашения о продолжении финансирования Украины, но в процесс заключения сделки вмешался бывший президент страны Дональд Трамп.

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