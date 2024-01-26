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Байден стал одним из наихудших президентов США

Gallup: рейтинг Байдена за третий год работы составил 39,8%

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Kevin Lamarque/Reuters

Нынешний президент США Джо Байден показал один из наихудших результатов одобрения своей работы на третий год правления за последние 70 лет. Это показали данные исследовательской компании Gallup.

Эксперты компании публикуют таблицу рейтинга с 1952 года. Исследователи изучают в том числе средние рейтинги одобрения работы в течение третьего года для президентов США.

Работу Байдена оценили опрошенные американцы с 20 января 2023 года по 19 января 2024 года. Оказалось, что третий год работы Байдена в качестве главы государства одобряли в среднем 39,8% респондентов.

Среди других президентов, которых избирали на первый срок, худший результат показал только Джимми Картер в 1979 году. Тогда цены на бензин взлетели, инфляция достигла двузначных цифр, а иранские боевики взяли в заложники американцев. В итоге три года работы Картера в среднем одобряли 37,4% американских избирателей, отметили социологи агентства.

Ранее во время своего выступления Байден оговорился и назвал экс-президента США Дональда Трампа «профессором».

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