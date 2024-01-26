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Ельцин предлагал Клинтону вступление России в НАТО первой при расширении

Ельцин заявлял, что Россия должна первой вступить в НАТО при расширении альянса

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J. Scott Applewhite/AP

В 1994 году на встрече в Ново-Огарево с американским президентом Биллом Клинтоном бывший президент России Борис Ельцин заявил о том, что в случае расширения НАТО Россия должна первой присоединиться к альянсу. Как пишет РИА Новости, согласно рассекреченной стенограмме, Ельцин предложил создать картель, включающий США, Россию и европейские страны, для укрепления международной безопасности.

По мнению Ельцина, после России должны были последовать другие страны из Центральной и Восточной Европы.

Однако ответ Билла Клинтона на это предложение был очень сдержанным и не упоминал идею создания объединения стран или членства России в НАТО.

До этого французский историк Эммануэль Тодд, предсказавший развал СССР, заявил, что Россия не планирует нападать на страны Запада, так как ее военная доктрина строго оборонительная. Но, учитывая превосходство стран НАТО в демографии и численности населения, в случае возникновения угрозы России ее народ и государство могут принять решение о нанесении превентивного удара тактическим ядерным оружием. Тодд выразил надежду, что западные лидеры осведомлены об этой доктрине.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.

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