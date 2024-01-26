Трамп обвинил Байдена в потворстве нашествию мигрантов

Экс-президент Соединенных Штатов и кандидат на президентских выборах Дональд Трамп заявил, что президент США Джо Байден помогает миллионам мигрантов незаконно проникать в страну. Об этом Трамп пишет на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Джо Байден подстрекает к массовому вторжению миллионов нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты. Вместо того, чтобы бороться и защищать нашу страну от этого нападения, Байден, что невероятно, борется за то, чтобы связать руки губернатору Грегу Эбботту», — пишет Трамп.

Экс-президент США поддержал губернатора Техаса Эбботта в стремлении самостоятельно, силами местного ополчения (национальной гвардии) защищать границу от вторжения нелегальных мигрантов.

До этого в Техасе призвали игнорировать решение Верховного суда США по границе с Мексикой.

Решение Верховного суда, принятое в понедельник 5 голосами против 4, позволяет федеральному правительству убрать колючую проволоку с пограничной стены, установленную властями Техаса.

Ранее гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал идею губернатора штата Техас в США Грега Эбботта быть готовыми собственными силами защищать американскую границу с Мексикой даже без помощи федеральных властей во главе с президентом Джо Байденом.