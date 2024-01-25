В Европе заявили о причастности СБУ к атаке на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе

Служба безопасности Украины (СБУ) использовала беспилотники для удара по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в городе Туапсе. Об этом сообщает европейское бюро газеты Politico со ссылкой на украинские источники.

«СБУ наносит удары вглубь России и продолжает атаки на объекты, которые не только важны для российской экономики, но и обеспечивают топливом войска. Дальше будет много сюрпризов, системная работа ведется», — заявил изданию неназванный украинский чиновник.

По словам источника Politico в правоохранительных органах Украины, подобные атаки сильно влияют на российский экспорт и сокращают ресурсы, которые РФ может потратить на вооруженные силы.

Как отмечает издание, официально СБУ редко берет на себя ответственность за удары вглубь территории России.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко до этого сообщал, что на территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание вакуумной установки.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.