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Путин оценил внешнюю политику Индии

Путин: Индия ведет независимую внешнюю политику, что непросто в современном мире

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Индия ведет независимую внешнюю политику, что непросто в современном мире. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече со студентами вузов Калининградской области, передает РИА Новости.

Как указал глава государства, отвечая на вопрос студента из Индии, эта страна с полуторамиллиардным населением имеет право проводить такую политику. По его словам, «игры», связанные с влиянием на политику Индии извне, с ней не проходят. Российский лидер назвал руководство этой страны «жестким» и «национально ориентированным».

Путин подчеркнул, что благодаря тому, что Индия ведет независимую внешнюю политику, РФ может рассчитывать на то, что она не будет «принимать решения, которые даже не соответствуют ее национальным интересам».

Также он отметил, что у России с Индией хорошие отношения.

Ранее Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди с визитом в РФ.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что основными партнерами России по экспорту нефти и нефтепродуктов стали Китай и Индия. По его словам, если раньше РФ почти не поставляла энергоресурсы в Индию, за два года доля этой страны в экспорте увеличилась до 40%.

Ранее Индия стала четвертой «лунной державой».

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