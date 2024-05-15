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Рубль обновил рекорды по доле в экспорте и импорте РФ

ЦБ: в марте доля рубля в экспорте составила 43,9%, в импорте— 40,8%

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Shutterstock

В марте 2024 года рубль достиг рекордных показателей по доле в экспорте и импорте России, одновременно превысив 40% по обоим направлениям. Об этом говорится в «Обзоре финансовых рисков» от ЦБ.

В экспортных операциях доля рубля составила 43,9%, в импортных — 40,8%, уточняет регулятор.

Предыдущий максимум рубля в экспорте был зафиксирован в июне 2023 года на уровне 43,6%. В импорте рекорд 40% установлен в феврале текущего года.

В марте выручка от экспорта в валютах дружественных стран достигла $14,2 млрд против $12,3 млрд в феврале. Расчеты за импорт в этих валютах выросли до $8,7 млрд с $8,3 млрд месяцем ранее, указал регулятор.

До этого стало известно, что в I квартале 2024 года объем валютных трансграничных переводов физлиц снизился на $388 млн до $5,13 млрд. Рублевые переводы также сократились до 294,4 млрд руб. при росте доли переводов в дружественные страны до 82,9%.

Ранее Россия сократила вложения в золотые резервы.

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