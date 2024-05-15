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Зеленский осудил покушение на словацкого премьер-министра Фицо

Зеленский назвал ужасающим покушение на премьер-министра Словакии Фицо

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо, которое произошло днем 15 мая. Пост с соответствующим содержанием глава государства опубликовал в личном аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Украинский лидер назвал нападение на председателя правительства Словакии ужасающим событием. В то же время он выразил надежду на скорое выздоровление иностранного политика.

«Мы решительно осуждаем этот акт насилия в отношении главы правительства соседнего государства — партнера. Необходимо приложить все усилия, чтобы насилие не стало нормой ни в одной стране, ни в одной форме и ни в одной сфере», — написал Зеленский.

В конце он добавил, что Киев выражает солидарность со всем словацким народом.

Неизвестный мужчина напал на Фицо, когда он вышел к гражданам после завершения выездного заседания кабинета министров в городе Гандлове. Злоумышленник открыл огонь из огнестрельного оружия, ранив политика в грудь и живот.

Сразу после этого сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Главу правительства, в свою очередь, срочно увезли с места происшествия и доставили в больницу. После оказания первой помощи его перевели в другой госпиталь более высокого уровня. Несмотря на тяжелое состояние, в настоящее время жизни Фицо ничего не угрожает.

Как стало известно, покушение совершил 71-летний мужчина. Сейчас полицейские выясняют мотивы его действий.

Ранее в НАТО прокомментировали нападение на словацкого премьер-министра.

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Покушение на премьера Словакии
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