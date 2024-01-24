В делегации в Вене заявили, что Западу неинтересно начинать переговоры по Украине

Запад не заинтересован начинать переговоры с Россией по Украине. Об этом РИА Новости заявила представитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Любому неангажированному человеку уже понятно, что не Украина, а ее кураторы будут решать, когда остановиться и начать всерьез говорить о реалистичных условиях завершения конфликта. Пока же, как мы видим и слышим здесь, Запад не заинтересован в том, чтобы начинались переговоры», — заявила Жданова на 1067-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По словам Ждановой, в этом контексте становится понятным, почему Лондон заявляет о необходимости уничтожить все живое в Крыму.

До этого министр обороны Великобритании Грант Шэппс написал статью для издания Politco, которую озаглавил «Судьба Украины в руках Запада».

Ранее в Совфеде предрекли сокращение помощи Украине со стороны Запада.