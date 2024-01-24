В ЦИК сообщили, что время голосования на выборах президента РФ за рубежом могут изменить

Время голосования на выборах президента России в других странах могут изменить. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Павел Андреев на заседании комиссии, передает РИА Новости.

Андреев рассказал, что время начала и окончания голосования, а также его продолжительность могут быть изменены по решению главы дипломатического представительства или консульского учреждения.

Он подчеркнул, что это может произойти в случае, если проведение голосования может представлять угрозу для жизни или здоровья российских граждан.

Это решение будет незамедлительно доводиться до сведения МИД, ЦИК, а также ТИК по выборам за рубежом, отметил он. По его словам, власти некоторых стран отказываются подтвердить обеспечение требуемых условий безопасности для участков и избирателей, а также осложнены пути доставки бюллетеней, специальных знаков и марок.

13 января Андреев сообщал, что Центральная избирательная комиссия России отказалась приглашать на предстоящие выборы президента страны представителей недружественных стран.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.