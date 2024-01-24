Матвиенко заявила о неспособности Запада сотрудничать с другими странами

Большинство стран мира поняли, что коллективный Запад перестал быть силой, способной на адекватное ответственное сотрудничество. Об этом заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, открывая весеннюю сессию платы парламента, передает РИА Новости.

По ее словам, очевиден и неизбежен переход к новому «более справедливому, многополярному миропорядку», частью этого процесса является Российская Федерация.

Парламентарий добавил, что Совфед продолжит продвигать через парламентскую дипломатию эти «понятную и созидательную» позицию России.

Матвиенко также прокомментировала санкции Запада и его союзников в отношении России. По ее мнению, незаконное санкционное давление продолжится, однако «мечте» о стратегическом поражении российского государства не суждено воплотиться в жизнь.

Также на весенней сессии Матвиенко сообщила, что большое количество приглашений на выборы президента РФ от имени Совета Федерации России отправлены международным наблюдателям.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.