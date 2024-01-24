Трамп назвал имя своего возможного вице-президента

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта в качестве своего потенциального вице-президента. Свое заявление экс-президент сделал во время шоу Хоуи Карра, сообщает РИА Новости.

«Он тот парень, которого я рассматриваю», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о Скотте в качестве вице-президента.

Отмечается, что Скотт был одним из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, но позже он снял свою кандидатуру и поддержал Трампа в рамках его кампании по возвращению в Белый дом.

По словам самого Скотта, Соединенным Штатам нужен такой руководитель, который сможет объединить страну.

Трамп подчеркнул, что считает Скотта «замечательным парнем».

Единственная соперница экс-президента США Трампа в борьбе за право выдвигаться от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что не выйдет из гонки, даже если проиграет на праймериз в штате Нью-Гемпшир.

Ранее Трамп пообещал спасти мир после избрания президентом США.