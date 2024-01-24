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В Швейцарии уверены, что мирного решения конфликта на Украине не будет без РФ

Глава МИД Швейцарии Кассис: мирного решения конфликта на Украине не будет без РФ

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Global Look Press

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что без участия России мирного решения конфликта на Украине не будет, и встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была посвящена этой теме, передает РИА Новости.

По его словам, условия для проведения саммита по вопросам мира на Украине в настоящее время обсуждается с центральными партнерами, включая Россию.

«Очевидно, что без России не будет мирных решений (по Украине. — «Газета.Ru»), поскольку Россия принимает в этом непосредственное участие», — сказал Кассис.

Он добавил, что в ходе встречи с Лавровым планировалось наладить диалог, который будет направлен на поиск мира. По словам главы МИД Швейцарии, он не может рассказать больше, так как диалог должен оставаться конфиденциальным.

До этого сообщалось, что Сергей Лавров в ходе своего визита в Нью-Йорк провел очные переговоры со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом.

Ранее Лавров объяснил президенту Швейцарии, что «минус» на «плюс» в дипломатии не работают.

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