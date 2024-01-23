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Чехия и Дания договорились о сотрудничестве по вопросу помощи Украине

Чехия и Дания договорились вместе помогать Украине для ускорения поставок оружия

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Depositphotos

Дания и Чехия подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по оказанию помощи Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства обороны Дании.

Целью этого соглашения является обеспечение максимально быстрых поставок высококачественных вооружений и техники Киеву.

«Мы уже направили Украине совместно с Чехией значительные военные пожертвования, в которых украинцы сильно нуждаются. Этим соглашением мы подчеркиваем хорошее сотрудничество с чехами и одновременно создаем основу для новых пожертвований через Чехию», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Президент Чехии Петр Павел в декабре заявлял, что Украина для некоторых политиков и граждан стала «раздражающим фактором», однако ее поддержка со стороны республики «должна и будет продолжаться».

В январе правительство Дании объявило о предоставлении Украине очередного пакета помощи, направленного на восстановление инфраструктуры, обеспечение электро- и теплоснабжения, а также обнаружение и обезвреживание мин. Уточняется, что на этот раз его объем составит 151 млн крон ($22,2 млн).

Ранее сообщалось, что Дания поставит Украине первые истребители F-16 с опозданием.

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