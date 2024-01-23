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Глава Пентагона принял участие в видеоконференции по Украине после госпитализации

Глава Пентагона поучаствовал в видеоконференции по Украине после госпитализации

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SecDef/X

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые после своей госпитализации поучаствовал в видеоконференции, выступив на заседании контактной группы помощи Украине. Трансляцию вел Пентагон.

«Если мы потеряем самообладание, вздрогнем, не сможем сдержать тех, кто в противном случае стал бы агрессором, мы только вызовем больше кровопролития и хаоса», — заявил он.

Он отметил, что западные страны «не должны поколебаться в поддержке Украины».

Также министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты не зафиксировали случаев нецелевого применения Украиной поставленных ей вооружений. Глава Пентагона отметил, что Вашингтон продолжает тщательно следить за поставками и вести учет военной помощи Киеву. По его словам, пока нет убедительных доказательств неправомерного использования или незаконного перенаправления американского оборудования, которое передавали Украине.

До этого в Пентагоне отказались сообщать сроки возвращения министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина к очной работе после выписки из госпиталя.

Ранее американист предрек отставку главе Пентагона на фоне болезни.

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Операция на Украине
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