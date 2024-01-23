Президент Египта поблагодарил Путина за строительство АЭС «Эд-Дабаа»

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил президента РФ Владимира Путина за строительство АЭС «Эд-Дабаа». Об этом пишет РИА Новости.

По словам египетского лидера, реализация проекта идет опережающими темпами. Также Ас-Сиси подчеркнул, что церемония заливки бетона в основание четвертого блока АЭС открыло новую страницу в отношениях двух стран.

До этого Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эд-Дабаа».

В мае 2023 года «Росатом» начал строительство третьего энергоблока АЭС «Эд-Дабаа» на севере Египта. В госкорпорации тогда отмечали. что сооружение первых двух энергоблоков идет согласно плану.

Первые блоки АЭС начали строить в ноябре 2022 года. Это первая АЭС в истории страны.

Ранее стало известно, когда в Турции запустят первый реактор АЭС «Аккую».