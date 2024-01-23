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Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в России

Путин: Россия ожидает президента Египта ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани

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Александр Казаков/РИА Новости

Россия ожидает президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время церемонии начала заливки бетона в основание четвертого энергоблока АЭС «Эд-Дабаа», передает РИА Новости.

«Ждем вас, уважаемый господин Сиси, на саммите объединения в Казани в октябре», — сказал Путин своему коллеге.

Путин отметил, что с вступлением Египта в БРИКС открываются новые, перспективные возможности для наращивания плодотворного сотрудничества. Российский лидер подчеркнул, что РФ с самого начала поддержала желание Египта стать полноправным членом этого объединения.

«В ходе российского председательства в БРИКС мы постараемся сделать все возможное для того, чтобы Египет эффективно встроился в работу объединения. Запланировано проведение свыше 200 мероприятий по БРИКС, рассчитываем, что представители Египта примут в них самое деятельное участие», — добавил он.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил президента РФ Владимира Путина за строительство АЭС «Эд-Дабаа».

Ранее Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эд-Дабаа».

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