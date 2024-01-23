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Лавров оценил перспективы развития отношений между РФ и США при Трампе

Лавров исключил изменение политики США по Украине при президентстве Трампа

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Seth Wenig/AP

Победа Дональда Трампа на выборах президента США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью американскому телеканалу CBS News в ходе своего визита в Нью-Йорк.

22 января Лавров прибыл в США для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине.

Министр высказал мнение, что при Трампе, если он победит, сохранится тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ. По словам Лаврова, отношения между РФ и США начали ухудшаться еще при Джордже Буше – младшем.

Глава МИД РФ считает, что у президентов США чувство собственного превосходства и безнаказанности усугубляется.

«Те, кто проигнорировал добрые намерения, которые показал (президент РФ Владимир) Путин во время первых двух сроков, кто просчитался, это они должны все обдумать», — добавил Лавров.

В этом же интервью Лавров заявил, что действующая администрация США при президенте Джо Байдене не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Россией.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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