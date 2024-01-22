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Лавров заявил, что РФ не готова сохранить у власти «главарей киевского режима»

Лавров: РФ готова к переговорам, но не о сохранении нынешнего руководства Украины

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия готова к переговорам по Украине, но не о том, как сохранить нынешних руководителей страны у власти. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Напомню, что мы никогда не отказывались… и всегда сохраняли готовность к переговорам. К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям», — заявил Лавров на заседании Совбеза ООН.

До этого сообщалось, что глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров приехал в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где сегодня состоится заседание Совета безопасности по Украине, которое запросила РФ.

Заседание было созвано из-за поставок Киеву западных вооружений. Одной из главных его тем будет обстрел Донецка.

21 января постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что российская сторона призывает верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка отреагировать на удар по Донецку со стороны Украины.

Ранее политолог объяснил скрытый смысл визита Лаврова в Нью-Йорк.

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