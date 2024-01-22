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Политолог: Украина является для Трампа разменной монетой

Политолог Блохин: Украина является разменной монетой для Трампа в диалоге с РФ

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Brian Snyder/Reuters

Для кандидата в президенты США Дональда Трампа Украина является лишь разменной монетой в геополитической игре с Россией и Китаем. Такое мнение в интервью Общественной службе новостей озвучил американист Константин Блохин. По его словам, главным противником Вашингтона, в случае победы Трампа в президентских выборах, станет не Москва, а Пекин.

«Он (Дональд Трамп. — «Газета.Ru») считает, что возможности США в мире ограничены, поэтому нужно договариваться с Россией. <...> Понятно, что взгляды у него для нас в большей степени положительные. Но ключевое зависит от того, позволит ли ему системная элита — истеблишмент — реализовать этот курс. Не факт, что у него получится», — сказал Блохин.

Он добавил, что демократы рассматривают Трампа в качестве главного соперника, поэтому будут до последнего пытаться лишить его возможности «штурмовать» Белый дом.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер до этого выразил мнение, что президент России Владимир Путин не ответил бы на звонок Трампа, если бы тот связался с ним прямо сейчас для разрешения конфликта на Украине.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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