Генсек ООН заступился за украинских беженцев из-за возможной мобилизации

Украинские беженцы, которые находятся в Великобритании и чьего призыва в армию добиваются власти их родной страны, имеют право на защиту. Об этом в ходе встречи с журналистами в столице Уганды заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

Во время мероприятия представители СМИ попросили его прокомментировать недавнее решение нижней палаты парламента Великобритании. Речь идет о принятии закона о высылке беженцев в Руанду. Кроме того, корреспонденты поинтересовались мнением руководителя международной организации насчет возможного призыва украинских переселенцев в армию.

Генсек ООН отметил, что ко всем беженцам следует относиться одинаково. Как он сказал, правительства всех стран должны соблюдать соответствующие нормы и законодательство.

«И поэтому мы выразили несогласие с соглашением, о котором вы упомянули», — подчеркнул Гутерриш.

В то же время он назвал Уганду «замечательным примером» в вопросе защиты беженцев. По словам главы международной организации, сейчас в республике находятся более одного млн беженцев из соседних государств.

При этом власти страны принимают меры, чтобы создать для беженцев и коренного населения аналогичные условия жизни. На этом фоне Гутерриш призвал европейских политиков изучить пример Уганды.

В конце генсек ООН добавил, что украинские беженцы имеют право на защиту. То же касается переселенцев из других стран, уточнил он.

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