Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что российская сторона призывает верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка отреагировать на сегодняшний удар по Донецку со стороны Украины, передает РИА Новости.

Гатилов заявил, что Москва призывает Тюрка и его офис не допустить, чтобы «подобные зверства остались незамеченными», а также «публично отреагировать на неизбирательный обстрел мирных жителей Донецка».

По мнению дипломата, союзники Украины и некоторые международные организации проигнорируют эту атаку и не осудят ее.

До этого депутат Европарламента (ЕП) от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек заявил, что Запад отреагировал на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку Донецка недостаточно эмоционально. По его словам, для западных стран вполне типично проявление двойных стандартов.

21 января по рынку «Меркурий» в Донецке был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.