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Бывший американский военный заявил, что условия мира на Украине продиктует Россия

Экс-морпех США Берлетик об СВО: конфликт закончится на условиях России

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Inna Varenytsia/Reuters

Бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas заявил, что конфликт на Украине завершится на условиях, которые продиктует Россия после полного краха ВСУ.

По его мнению, потери Украины будут продолжаться по всей линии соприкосновения, пока украинская сторона не потерпит крах на некоторых участках фронта, после этого наступит полный коллапс.

«Это позволит России достичь поставленных целей спецоперации. <…> Конфликт закончится на условиях России», — уверен Берлетик.

Он добавил, что у Запада нет возможности восполнить украинские потери в снарядах и в бойцах. По его словам, союзники Киева не могут производить столько оружия, сколько производит Россия.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «неминуемо», так как они, даже имея поддержку со стороны Запада, бессильны против военной мощи России.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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Операция на Украине
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