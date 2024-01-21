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Нетаньяху отверг идею создания государства для палестинцев

Guardian: Нетаньяху отверг идею государства для палестинцев в беседе с Байденом

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JINI/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг идею создания государства для палестинцев во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает The Guardian.

По словам представителя главы еврейского государства, которого цитирует издание, Нетаньяху отказался от создания суверенного палестинского государства, поскольку это решение противоречит гарантиям безопасности для Израиля.

«В своем разговоре с президентом Байденом премьер-министр Нетаньяху подтвердил свою политику, согласно которой после уничтожения ХАМАС Израиль должен сохранить контроль над сектором Газа», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что члены американского конгресса от Демократической партии и администрация Байдена упрекают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху за противодействие созданию палестинского государства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, назвал отказ от создания палестинского государства неприемлемым.

Ранее в Палестине назвали залог безопасности на Ближнем Востоке.

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