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В МИД России прокомментировали террористические атаки Киева

МИД: террористические атаки Киева свидетельствуют об отсутствии воли к миру

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Террористические атаки Киева говорят о том, что у властей Украины отсутствует политическая воля к миру и прекращению конфликта дипломатическим путем. Об этом заявили в российском МИД, сообщает РИА Новости.

«Террористические атаки Киева свидетельствуют об отсутствии у него политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическим путем», – отметили в дипломатическом ведомстве.

Там подчеркнули, что действия Киева в очередной раз подтверждают необходимость достижения всех целей и задач спецоперации.

«С территории Украины не должны исходить угрозы безопасности и совершаться акты терроризма», – резюмировали в МИД РФ.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку в Донецке будет одной из тем на заседании Совета Безопасности ООН 22 января, который запросила Россия.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал число пострадавших при обстреле.

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