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В Германии назвали объем средств, выделенных Украине с начала СВО

МИД ФРГ: Германия выделила Украине почти €28 млрд с начала спецоперации

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Global Look Press

После начала российской военной операции на Украине Берлин выделил более €27,8 млрд на военную и гуманитарную помощь Киеву. Об этом сказано на сайте министерства иностранных дел Германии, пишет РИА Новости.

Отмечается, что Россия ранее направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркнули, что поставки оружия Украине со стороны Запада не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будут иметь негативный эффект.

«Федеральное правительство с начала войны выделило Украине более 27,8 миллиарда евро в виде двусторонней поддержки, например на комплексную программу помощи в зимнее время, поддержку людей, бежавших с Украины, борьбу с военными преступлениями, гуманитарную помощь и разминирование», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Германии.

В МИД Германии подчеркнули, что речь идет не только о гуманитарной помощи, но и о поставках оружия и техники. Кроме того, Германия стала крупнейшим вкладчиком в «Европейский фонд мира», который уже направил Киеву 5,6 миллиарда евро.

До этого первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев сказал, что возможная поставка ФРГ дальнобойных ракет Taurus Киеву не изменит ход спецоперации, однако грозит вовлечением ФРГ напрямую в конфликт с Россией.

Ранее в Германии объяснили, почему не передают ракеты Taurus Киеву.

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Операция на Украине
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