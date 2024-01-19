В Грузии обвинили Зеленского и Санду во лжи

Отчет комитета Евросовета по предотвращению пыток (организация включена Минюстом в список иноагентов) о содержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «означает, что иностранные политики лгали, когда обвиняли власти Грузии в его пытках». Об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Его слова приводит газета «Взгляд».

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский, лидер Молдавии Майя Санду, а также некоторые европарламентарии говорили неправду, обвиняя власти Грузии в истязаниях Саакашвили.

«Многие эти политики, которые обвиняли нас в пытках, оконфузились перед Грузией и ее народом, так как беспочвенно обвиняли нас <...> Лоббисты тратили миллионы на статьи, телерепортажи, заявления политиков», — сказал Папуашвили.

До этого в Грузии сообщили, что состояние здоровья Саакашвили, который находится в тбилисской частной клинике «Вивамед», стабильно и улучшается.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму.

Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования.

Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее в Грузии пообещали, что никакого спасения у Саакашвили не будет.