Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему Китай не станет посредником между РФ и Украиной

Посол Австралии в США Радд: КНР не отвечает Киеву, так как ценит отношения с РФ

close
100%
Petar Kujundzic/Reuters

Экс-премьер Австралии и посол в США Кевин Радд заявил, что Китай не будет играть посредническую роль между Россией и Украиной, поскольку для Пекина приоритетом является сохранение стабильных отношений с Москвой. Об этом Радд заявил в интервью газете Politico.

«(Глава КНР – прим. ред.) Си Цзиньпин смотрит на мир, он смотрит на Россию, он видит соседнее государство, огромную общую границу, с которой у них были непростые отношения после китайско-советского раскола в 1959 году. Поэтому любой, кто думает, что Си Цзиньпин собирается променять это на игру в «счастливые семьи» на Украине, ошибается… Любому, кто думает, что в обозримом будущем будет достигнут результат переговоров через Пекин, «камень в голову»», - заявил Радд.

Как отмечает издание, Киев давно намекал на то, что Пекин может играть роль посредника с Москвой.

До этого востоковед, профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин заявлял, что власти Китая не видят смысла в переговорах с украинской стороной, так как в сложившихся обстоятельствах достичь ощутимых результатов не получится.

В октябре 2023 года Китай отказался участвовать во встрече, посвященной вопросам реализации украинской «формулы мира», которая проходила на Мальте.

Ранее стало известно, что Китай начал активно скупать российскую нефть.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами