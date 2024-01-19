Стало известно, почему Китай не станет посредником между РФ и Украиной

Экс-премьер Австралии и посол в США Кевин Радд заявил, что Китай не будет играть посредническую роль между Россией и Украиной, поскольку для Пекина приоритетом является сохранение стабильных отношений с Москвой. Об этом Радд заявил в интервью газете Politico.

«(Глава КНР – прим. ред.) Си Цзиньпин смотрит на мир, он смотрит на Россию, он видит соседнее государство, огромную общую границу, с которой у них были непростые отношения после китайско-советского раскола в 1959 году. Поэтому любой, кто думает, что Си Цзиньпин собирается променять это на игру в «счастливые семьи» на Украине, ошибается… Любому, кто думает, что в обозримом будущем будет достигнут результат переговоров через Пекин, «камень в голову»», - заявил Радд.

Как отмечает издание, Киев давно намекал на то, что Пекин может играть роль посредника с Москвой.

До этого востоковед, профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Лукин заявлял, что власти Китая не видят смысла в переговорах с украинской стороной, так как в сложившихся обстоятельствах достичь ощутимых результатов не получится.

В октябре 2023 года Китай отказался участвовать во встрече, посвященной вопросам реализации украинской «формулы мира», которая проходила на Мальте.

Ранее стало известно, что Китай начал активно скупать российскую нефть.