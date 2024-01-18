В Венгрии не увидели противоречий в словах президента и премьера о конфликте на Украине

В правительстве Венгрии не считают противоречивыми высказывания официальных лиц страны о победе России или Украины в текущем военном конфликте. Пояснения на этот счет дал глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, сообщает ТАСС.

«Мы не ожидаем, что в этом конфликте кто-то сможет победить. В нем могут быть только проигравшие, с обеих сторон гибнет много людей», — сказал Гуйяш.

Таким образом он прокомментировал ранее прозвучавшие высказывания президента Венгрии Каталин Новак и премьер-министра Виктора Орбана. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Новак заявила, что в военном конфликте не сможет победить Россия, в то время как ранее премьер-министр Виктор Орбан говорил о невозможности победы Украины.

17 января стало известно о готовности Орбана сменить позицию по конфликту на Украине.

При этом 18 февраля сообщалось, что в Венгрии не ждут согласия по финансированию Украины до саммита ЕС.

Ранее премьер Венгрии призвал помогать Украине без ущерба бюджету ЕС.