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В Венгрии не увидели противоречий в словах президента и премьера о конфликте на Украине

Гуйяш: в конфликте Украины и России никто не сможет победить

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РИА Новости

В правительстве Венгрии не считают противоречивыми высказывания официальных лиц страны о победе России или Украины в текущем военном конфликте. Пояснения на этот счет дал глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш, сообщает ТАСС.

«Мы не ожидаем, что в этом конфликте кто-то сможет победить. В нем могут быть только проигравшие, с обеих сторон гибнет много людей», — сказал Гуйяш.

Таким образом он прокомментировал ранее прозвучавшие высказывания президента Венгрии Каталин Новак и премьер-министра Виктора Орбана. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Новак заявила, что в военном конфликте не сможет победить Россия, в то время как ранее премьер-министр Виктор Орбан говорил о невозможности победы Украины.

17 января стало известно о готовности Орбана сменить позицию по конфликту на Украине.

При этом 18 февраля сообщалось, что в Венгрии не ждут согласия по финансированию Украины до саммита ЕС.

Ранее премьер Венгрии призвал помогать Украине без ущерба бюджету ЕС.

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Операция на Украине
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