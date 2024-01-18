США и их союзникам нужно радоваться, что российская сторона сдержанно реагирует на их провокации. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Для нас хорошая новость, что русские говорят «Нет, спасибо» и проявляют невероятную сдержанность. Думаю, они будут продолжать в том же духе», — сказал он.

Офицер также выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин настроен на мирные отношения со странами Западной Европы.

В ноябре Путин заявлял, что Запад может устраивать диверсии против России. Во время своего выступления на совещании по экономическим вопросам он также отметил, что западные государства могут провоцировать Россию.

В январе вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что Украина удерживает Запад на своей стороне с помощью провокаций.

Ранее полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон допустил, что НАТО может ввести войска на территорию Украины, тем самым вступив в полноценную войну с Россией.