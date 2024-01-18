Депутат парламента Швейцарии от Народной партии Рино Бюхель заявил, что швейцарским властям для того, чтобы подтвердить свой нейтралитет в украинском конфликте, необходимо пригласить в страну президента России Владимира Путина. Об этом парламентарий рассказал в интервью газете 20 Minuten.

По мнению Бюхеля, Швейцария сможет сохранить свой нейтралитет только в том случае, если она также пригласит российского лидера в Берн.

Депутат выразил возмущение визитом президента Украины Владимира Зеленского в швейцарский парламент. Тем самым, отметил Бюхель, страна фактически принимает сторону одного из участников конфликта, нарушая вековой принцип нейтралитета Швейцарии.

Парламентарий отметил, что дипломатическое урегулирование украинского конфликта совершенно немыслимо без участия России. Бюхель назвал абсурдными переговоры по поводу украинской «формулы мира», прошедшие в Давосе без Москвы.

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