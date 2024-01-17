Клишас назвал Украину враждебным к своим гражданам квазигосударственным образованием

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает нынешнюю Украину враждебным квазигосударственным образованием. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

По словам Клишаса, украинское государство уничтожили во время госпереворота в 2014 году.

«А то квазигосударственное образование, которое сложилось на остатках Украинской ССР, враждебно в первую очередь по отношению к населению данной территории», — заявил член Совфеда.

Андрей Клишас также выразил согласие с недавно появившимся постом в Telegram-канале замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в котором последний называет Украину опасной для ее жителей.

По мнению Медведева, Украина — «раковое новообразование», которое находится на исторических территориях России, что неизбежно будет провоцировать новые конфликты, «какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом». На взгляд замглавы Совбеза, разрешить эту ситуацию станет возможно, если украинцы осознают, что выход из нее — жить в одном государстве с русскими.

Ранее Клишас прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о суверенитете.